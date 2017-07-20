"Фахівців немає": РФ намагається запустити в Криму санкційні турбіни Siemens

Після доставлення в окупований Крим в обхід санкцій турбін виробництва Siemens Росія зіткнеться з труднощами під час їх запуску на електростанціях, покликаних виконати обіцянку президента РФ Володимира Путіна про стабільне джерело енергії. Про це повідомляють джерела Reuters.

За даними агентства, жодна з російських компаній ніколи не працювала з турбінами Siemens без допомоги німецького виробника, який заявив про намір заблокувати установлення й уведення турбін в експлуатацію.

10 фахівців галузі, які спілкувалися з Reuters, заявили, що запуск турбін без інженерів із Siemens або його партнерів стане "жорстким випробуванням інженерної винахідливості" РФ. Ситуація загрожує технічними проблемами.

Водночас співрозмовники агентства визнають, що без представників Siemens запустити турбіни реально. Відомо, що на російських електростанціях раніше було запущено 18 турбін тієї самої моделі, які зараз розташовані в Криму. Отже, є люди, які спостерігали за їх запуском.

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Як повідомляв УНИАН, раніше агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела повідомило, що дві турбіни виробництва Siemens прибули в порт окупованого Севастополя. Вони нібито призначені для використання на майбутній електростанції в цьому місті.

Зазначали, що турбіни доставили з півострова Тамань. Там компанія "Технопромекспорт" будує електростанцію, де, згідно з контрактом, мають використовувати турбіни Siemens. За даними Reuters, ця сама компанія пов'язана з проектом електростанції в Севастополі й німецьке обладнання спочатку планували використовувати в анексованому Криму.

6 липня компанія Siemens заявила, що не постачала турбін у Крим, а наступного дня повідомила про створення робочої групи, яка займеться розслідуванням інциденту.