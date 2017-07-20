"Енергоатом" та американська Holtec розширять співробітництво у підвищенні безпеки та ефективності в атомній галузі

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, і компанія Holtec International (США) домовилися про розширення співпраці з метою впровадження сучасних рішень щодо безпеки та ефективності при експлуатації і будівництві енергоблоків АЕС, повідомила прес-служба "Енергоатому".

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Згідно з повідомленням, дані домовленості були досягнуті в ході нараду, що відбулася 18-19 липня в центральному офісі "Енергоатому" і київському представництві Holtec International під головуванням президента "Енергоатому" Юрія Недашковського та за участю віце-президента з технологій реакторів - директора з ядерних технологій SMR, LLC Holtec International Томаса Марсила.

Однією з головних тем наради стало планування спільних дій у вирішенні питань підвищення безпеки енергоблоків "Енергоатому" в області, де корпорація Holtec International є провідним світовим гравцем і має визнання Комісії ядерного регулювання США та МАГАТЕ.

У повідомленні зазначається, що найважливішими результатами наради стали домовленості щодо залучення досвіду Holtec International підвищення сейсмічної безпеки енергоблоків українських АЕС на базі сучасних стандартів МАГАТЕ та спільні плани щодо впровадження новітніх підходів щодо забезпечення задовільного стану корпусів українських реакторів.

Сторони також обговорили можливості ліцензування та будівництва в Україні малих модульних реакторів SMR-160, розроблених компанією Holtec International.

В ході виступів фахівці Holtec International підкреслили можливість локалізації на українських підприємствах виготовлення обладнання для SMR-160 і можливість виробництва в Україні палива для цих реакторів.

У свою чергу глава "Енергоатому" Юрій Недашковський підкреслив, що для компанії співпраця з Holtec International є стратегічним напрямком.

"Зараз у співпраці з Holtec International "Енергоатом" приступив до практичних робіт по створенню в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Багаторічний досвід партнерства з цього складного проекту дозволяє нашим компаніям впевнено дивитися у перспективи співробітництва україни та по інших напрямках, які забезпечать розвиток ядерно-енергетичного комплексу України", - цитує Недашковського прес-служба.

Під час технічного наради сторони також вирішили співпрацювати з проектами впровадження стелажів ущільненого зберігання відпрацьованого ядерного палива і використання теплообмінного обладнання Holtec на українських АЕС. У цих областях компанія Holtec International має сучасні розробки і багаторічний досвід.

У прес-службі нагадали, що в кінці 2016 року "Енергоатом" став членом Консультативної ради Holtec за малим модульним реакторів і сьогодні активно вивчає перспективи їх будівництва в Україні.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Державна інспекція з ядерного регулювання видала "Енергоатому" ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі через зміни політичної кон'юнктури, проект тривалий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

За даними "Енергоатому", контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International буде поставляти спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива та його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також в самому сховище.

Довідка УНІАН. Holtec International – американська компанія, яка є постачальником обладнання і систем для енергетичної промисловості. Компанія спеціалізується на розробці і виробництві деталей для ядерних реакторів. Також компанія є провідним розробником технологій і виробником обладнання для транспортування та зберігання відпрацьованого ядерного палива.