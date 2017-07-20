США оштрафували ExxonMobil за порушення санкцій проти Росії

Міністерство фінансів США оштрафувало нафтову компанію ExxonMobil на 2 мільйони доларів за порушення санкційного режиму, введеного проти Росії в 2014 році.

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Як повідомляється в прес-релізі відомства, в травні 2014 року американська компанія підписала вісім контрактів з головою «Роснефти» Ігорем Сечіним щодо «нафтових і газових проектів», передає Meduza.

Таким чином ExxonMobil порушила обмеження на операції з росіянами, які потрапили під санкції, в число яких входить Сєчін.

США ввели санкції проти Сєчіна в кінці квітня 2014 року, коли «чорний список» був розширений в четвертий раз. Євросоюз санкції проти Сєчіна не вводив.