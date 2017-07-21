ExxonMobil оскаржила штраф США за порушення санкцій проти Росії

Американська нафтова компанія ExxonMobil в четвер увечері подала позов до Міністерства фінансів США, яке звинуватило її в порушенні антиросійських санкцій і наклало штраф в $2 млн.

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Раніше в четвер Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC), підрозділ Мінфіну, який стежить за дотриманням санкцій , заявив, що президенти американських «дочок» ExxonMobil підписали вісім юридичних документів з головним виконавчим директором «Роснефти» Ігорем Сєчіним з 14 по 23 травня 2014 року, коли він вже був включений до санкційного списку. Його активи в США підлягали блокуванню, а особам зі США заборонено було проводити з ним будь-які операції.

ExxonMobil стверджує що документи були підписані з Сєчіним як представником «Роснефти», що не порушувало санкції, введені проти нього як фізичної особи (сама «Роснефть» тоді під санкціями ще не знаходилась), передають «Ведомости». OFAC заявляє, що указ президента США і роз'яснення самого офісу не мали на увазі розділення «особистих» і «професійних» функцій осіб, які підпали під санкції.

«OFAC намагається заднім числом застосувати інтерпретацію президентського указу, що не відповідає чітким і недвозначним вказівкам Білого дому і Мінфіну, випущених до відповідних дій (топ-менеджерів ExxonMobil – ред.) і доступним громадськості донині», - йдеться в позові компанії. Вона вважає такий підхід OFAC «фундаментально несправедливим».

В якості підтвердження своєї позиції ExxonMobil наводить цитату з інформаційного повідомлення Білого дому від 17 березня 2014 року: «Наша мета – ідентифікувати цих осіб (представників керівництва Росії, які можуть впливати на її політику щодо України – ред.) і вжити заходів щодо їх особистих активів, але не компаній, якими вони управляють від імені російської держави».

Крім того, 16 травня 2014 року представник Мінфіну навів такий приклад: американець – директор ВР може брати участь у засіданні ради директорів «Роснефти» разом з Сєчіним, якщо мова йде про бізнес «Роснефти», а не про особистий бізнес Сєчіна. Були й інші публікації ЗМІ з аналогічними заявами чиновників, вказує ExxonMobil.

Проте в липні 2014 року OFAC зв'язався з ExxonMobil і повідомив, що все ще формулює свою позицію з цього питання. У червні 2015 року офіс повідомив компанію, що вона порушила вказівку, «яка навіть не була розроблена, коли передбачуване порушення мало місце», йдеться в заяві ExxonMobil.

20 липня компанія отримала офіційне повідомлення про порушення і стягнення. Вона представила свої заперечення, але на зустрічі 26 вересня 2016 року представників ExxonMobil і OFAC чиновники вважали неважливим зроблене раніше роз'яснення Білого дому, повідомляє компанія.

Вона просить суд визнати рішення OFAC про порушення санкцій незаконним, скасувати штраф в $2 млн і заборонити відомству в майбутньому накладати стягнення за зазначені дії ExxonMobil.