Україна готова відновити постачання електроенергії до Білорусі – Порошенко

Президент України Петро Порошенко підтвердив готовність України відновити поставки електроенергії до Білорусі, які були зупинені в 2014 році. Про це він заявив під час спільної з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заяви для преси сьогодні у Києві.

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"Окрему увагу ми приділили співпраці у сфері енергетики. Ми домовилися про конкретні кроки співпраці у сфері електроенергетики, нафтової та газової промисловості. В тому числі, я підтвердив готовність України постачати електроенергію до Білорусі", - сказав Порошенко.

За його словами, сторони також домовилися розглянути можливості розширення поставок енергоресурсів, зокрема нафти.

Як повідомляв УНІАН, експорт української електроенергії до Білорусі було зупинено у листопаді 2014 року.

Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год.

У 2016 році Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% порівняно з 2015 роком – до 152 миллиолнов доларів.

За вказаний період понад 78% експортних поставок електроенергії було здійснено до Угорщини, більше 21% припало на Польщу і менше 1% – на Молдову.