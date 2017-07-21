"Укргідроенерго" може розмістити сонячні електростанції на території ГЕС та ГАЕС

Державна компанія - оператор ГЕС та ГАЕС - "Укргідроенерго" розглядає можливість розміщення на території її електростанцій об'єктів сонячної генерації граничної встановленою потужністю 60-80 МВт.

Читайте такожНацкомісія збільшила плату "Укргідроенерго" за електроенергію в 1,5 раза

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота під час відвідування Дністровської ГАЕС.

"Ми зараз розробляємо техніко-економічне обґрунтування цього проекту (встановлення сонячних панелей - УНІАН), ми плануємо, що це буде 60-80 МВт сонячної генерації", - сказав Сирота.

За його словами, зараз розглядається два варіанти будівництва сонячних електростанцій: власними силами "Укргідроенерго" і з залученням сторонніх генеруючих компаній.

Гендиректор додав, що розміщення сонячних станцій планується на території Дністровської ГАЕС, Канівської ГЕС, Каховської ГЕС і, можливо, Київської ГЕС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сирота повідомляв, що "Укргідроенерго" має в своєму розпорядженні значні території навколо ГЕС та ГАЕС, які є режимними об'єктами і не мають господарського застосування. За оцінками компанії, ці площі можуть бути використані для розміщення сонячної генерації, робота, якою буде збалансована за рахунок виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС.

Довідка УНІАН. "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі: Київської, Канівської, Кременчуцької, Середньодніпровської, Дніпровської ГЕС-1 та ГЕС-2, Каховської ГЕС, Київської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС), Дністровської ГЕС та Дністровської ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.