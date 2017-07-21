В Україні з початку року видобуток вугілля скоротився на 3%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-червні 2017 року скоротився на 2,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 18,4 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, 2,37 мільйона тонн загального обсягу вугілля було видобуто на державних шахтах. На держпідприємствах за цей період видобуток вугілля скоротився на 21,6%.

У червні в Україні було видобуто 2,6 мільйона тонн вугілля, з яких на держшахти припадає 0,36 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна з-за бойових дій на сході країни і блокади вантажообігу з зоною АТО відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій та Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам.