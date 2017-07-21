Одеський нафтопереробний завод конфісковано на користь держави

Сьогодні Апеляційний суд Одеської області відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргами представників ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», ТОВ «Енергія і газ Україна» та представника безпосередньо Сергія Курченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Таким чином, 21.07.2017 р. набуло законної сили рішення Суворовського районного суду м. Одеси про спеціальну конфіскацію на користь держави всього майна Одеського нафтопереробного заводу та товариства з обмеженою відповідальністю. За рішенням суду на користь держави конфісковано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тис. кв. м, а також земельні ділянки площею 77 гектарів та установки для забезпечення діяльності заводу», - повідомила Сарган.

Орієнтовна вартість конфіскованого на користь держави майна складає понад 200 млн доларів США або більш ніж 5 млрд грн, додала вона.

Читайте такожЗасуджено екс-заступника гендиректора НПЗ, причетного до розкрадання палива за "схемою Курченка"

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Суворівський районний суд Одеси в рамках укладення угоди зі слідством виніс вирок про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ як знаряддя злочину злочинної організації бізнесмена Сергія Курченка.

26 квітня було оголошено в розшук колишнього гендиректора і виконавчого директор «Одеського нафтопереробного заводу», причетних до вивезення нафтопродуктів за так званою «схемою» Курченка. Також, зокрема, повідомлено про підозру колишньому заступнику керівника НПЗ, який зараз перебуває під вартою, капітану, причетному до фіктивного транспортування палива.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять в холдинг Курченка ВЕТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, дані нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися до третіх країн, що давало можливість компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Для реалізації цієї схеми, за даними слідства, використовувався актив групи ВЕТЕК - Одеський НПЗ.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук. Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів і майна компанії ВЕТЕК.