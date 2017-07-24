Нафта дорожчає в очікуванні зустрічі міністерського комітету ОПЕК+

Світові ціни на нафту слабо піднімаються в понеділок вранці, трейдери очікують зустрічі міністерського комітету країн ОПЕК і нафтовидобувних держав, що не входять в картель (ОПЕК+), повідомляє Прайм.

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Станом на 07:06 за Києвом вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,21% - до 48,16 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,13%, до 45,83 долара за барель.

Трейдери очікують зустрічі міністерського комітету з моніторингу угоди країн ОПЕК і низки держав, які не входять до цієї організації, про скорочення видобутку нафти (ОПЕК+).

У суботу генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив, що члени делегацій від Лівії і Нігерії представили технічному комітету свої плани з нафтовидобутку, які відповідають складним ситуаціям у цих двох країнах. За його словами, Нігерія та Лівія були налаштовані на співпрацю. Баркіндо додав, що процес відновлення балансу попиту і пропозиції на ринку нафти прискориться в другому півріччі поточного року.

Підтримують збільшення вартості сировини дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE), опубліковані в п'ятницю. За даними ВHGE, за підсумками що завершився 21 липня робочого тижня число бурових установок в США знизилося на дві штуки, або на 0,21%, до 950 одиниць. У річному виразі кількість бурових установок зросла на 488 штук, або в 2,06 рази.

Кількість нафтових бурових установок зменшилося при цьому на одну, або на 0,13%, до 764 одиниць. Кількість газодобувних установок скоротилася за тиждень також на одну одиницю, або на 0,53%, до 186 одиниць.