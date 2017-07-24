В Україну прибуло друге судно з африканським вугіллям

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК прийняв у порту "Южний" (Одеська область) друге судно з 75 тисячами тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, який надійшов з Південно-Африканської Республіки. Про це УНІАН повідомили 23 липня у прес-службі компанії.

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"Сьогодні (23 липня - УНІАН) в 8:25 порт "Южний" прийняв другий балкер з 75 тисячами тонн антрациту з ПАР... На даний час в порту здійснюється розвантаження судна. Роботи планується завершити протягом 3-4 днів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, це вугілля призначене для Придніпровської та Криворізької ТЕС, запаси палива на яких за станом на 23 липня становлять 110 тисяч тонн і 90 тисяч тонн відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого зосереджена в районах у Донецькій і Луганській областях, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення стабільної роботи своїх ТЕС, які використовують антрацит, ДТЕК прийняв рішення поставляти вугілля з шахт Ростовської області і уклав контракт на постачання вугілля з ПАР в обсязі понад 600 тисяч тонн з можливістю збільшення об'єму до 1 мільйона тонн. Перше судно в "Южному" ДТЕК прийняв 25 травня.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська", шахтоуправління "Обухівська" і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.