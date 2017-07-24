Україна збільшила експорт електроенергії майже на 45%

Україна в січні-червні 2017 року збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 44,6% - до 3,164 мільярда кВт-год.

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Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Повідомляється, що за 6 місяців 2017 року в Угорщину було експортовано 52,9% електроенергії, що становило 1,678 мільярда кВт-год, в Молдову – 695 мільйонів кВт-год (22%), у Польщі – 615 мільйонів кВт-год (19,5%), до Словаччини – 100,3 мільйона кВт-год (3,2%), в Румунії – 74,4 мільйона кВт-год (2,4%).

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в червні збільшився порівняно з червнем 2016 року на 67,8% - до 545,1 мільйона кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год.

За 5 місяців 2017 року експорт електроенергії зріс на 40,6% - до 2,619 мільярда кВт-год.