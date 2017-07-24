Саудівська Аравія скорочує експорт нафти - ЗМІ

У понеділок Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники зробили рідкісне визнання: вони виявилися однією з причин низьких цін на нафту, повідомляє Прайм з посиланням на видання Wall Street Journal.

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"До цього моменту ОПЕК в основному покладала провину на сланцевий сектор США, заявляючи, що американські виробники збільшили видобуток, скориставшись скороченням видобутку в картелі. Однак у понеділок представники ОПЕК повідомили, що картель має намір звернути пильну увагу на своїх учасників і вжити відповідних заходів щодо країн, які не дотримуються умови угоди", - йдеться в повідомленні.

Саудівська Аравія - світовий лідер з експорту нафти, повідомила, що, крім скорочення видобутку, вона має намір знизити експорт до 6,6 мільйона барелів на день. Міністр нафти Саудівської Аравії Халед Аль-Фалих також закликав інші країни послідувати прикладу королівства, зазначивши, що, згідно з даними, деякі учасники альянсу, як і раніше, експортують величезний обсяг нафти.

Крім того, Саудівська Аравія заручилася зобов'язанням Нігерії, що входить до картелю, але звільнена від участі в угоді, укладеній минулого року між ОПЕК і 10 країнами поза картелем, і спрямованій на 2-відсоткове зниження світової пропозиції нафти.

Після закінчення засідання ціни на нафту зросли. Нафта Brent нещодавно подорожчала на 0,56% до 48,33 долара за барель, нафта WTI зросла в ціні на 0,42% до 45,96 долара.

"Однак скорочення експорту нафти Саудівською Аравією може дійсно вплинути на баланс попиту і пропозиції на ринку", - стверджує аналітик SEB Б'ярні Шильдроп.

Королівство з січня по травень в середньому експортувало 7,2 мільйона барелів нафти в день, зазначив він, тому нові заходи повинні знизити експорт нафти на 600 тисяч барелів на день.

Тим не менш Саудівська Аравія влітку зазвичай завжди скорочує експорт, оскільки внутрішній попит на нафту зростає зважаючи потреби в електриці для живлення кондиціонерів повітря.