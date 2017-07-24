МВФ знизив прогноз цін на нафту

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз світових цін на нафту на 2017 і 2018 роки приблизно на 3 долара порівняно з попереднім прогнозом - до 51,9 і 52 доларів за барель, відповідно, слід з оновленого липневого огляду фонду світової економіки World Economic Outlook, передає Прайм.

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"Ціни на нафту знизилися внаслідок високих рівнів запасів видобутої нафти в США і збільшення пропозиції", - пояснюють аналітики фонду.

В результаті, "передбачувана ціна, заснована на ф'ючерсних ринках (станом на 1 червня 2017 року), становить 51,9 долара США в 2017 році і 52 долари США в 2018 році".

У квітневому прогнозі МВФ, навпаки, підвищив прогноз світових цін на нафту на 2017 рік приблизно на 4 долари - до 55,23 долара за барель, на 2018 рік - на 2 долари - до 55,06 долара за барель.