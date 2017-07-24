Кабмін не буде підвищувати ціни на газ для населення на наступний опалювальний сезон - Гройсман

Кабінет міністрів України не підвищуватиме ціни на газ для населення на наступний опалювальний сезон, а подальші коливання будуть відбуватися відповідно до інфляційних процесів на ринку енергоресурсів і не будуть різкими. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ми не очікуємо, і ми таке рішення ухвалили кілька днів тому на засіданні уряду, підвищення ціни на газ для українських громадян. Ціни залишатимуться відповідно до інфляційних процесів, тому якихось різких змін у ціноутворенні не відбудеться», - сказав прем'єр.

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При цьому Гройсман зазначив, що не бачить особливих підстав для підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

«Що стосується цін на житлово-комунальні послуги, то вони формуються на місцях Національною комісією з регулювання ринку комунальних послуг. Вважаю, що особливих підстав для того, щоб ці ціни змінювалися, немає. Але ці ціни встановлюють в кожному місті залежно від стану житлово-комунального господарства», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за 1 тисячу кубометрів. Саме за такою ціною облгази продавали газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни було встановлено до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецзобов'язань для «Нафтогазу» з продажу газу через облгаз-збути, і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 6 079 грн за 1 тис. куб. м (без урахування плати за доставку палива).

Згідно з постановою про покладання спецобов'язків на суб'єктів ринку природного газу, ціна на газ для населення має переглядатися два рази на рік - до 1 липня і до 1 жовтня. Її значення прив'язане до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькому газовому хабі NCG.

Раніше в Міненерговугілля заявляли про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.