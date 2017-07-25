Запуск роботи Донецької фільтрувальної станції запланований на сьогодні – ДСНС
Наразі водопостачання населення здійснюється погодинно - згідно з графіком з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00 із запасів міського резервуару.
Донецька фільтрувальна станція станом на 7:00 вівторка поки залишається без електропостачання.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«24 липня відновлено високовольтну лінію електропередач, яка забезпечує Донецьку фільтрувальну станцію, пошкоджену в результаті бойових дій 22 липня. Запуск роботи станції планується розпочати 25 липня», - йдеться в повідомленні.
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Як відомо, водопостачання населення здійснюється погодинно - згідно з графіком з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00 із запасів міського резервуару. Його залишок на сьогодні становить 3 тис. куб. м.
***22 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання ДФС, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.