Запуск роботи Донецької фільтрувальної станції запланований на сьогодні – ДСНС

Донецька фільтрувальна станція станом на 7:00 вівторка поки залишається без електропостачання.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«24 липня відновлено високовольтну лінію електропередач, яка забезпечує Донецьку фільтрувальну станцію, пошкоджену в результаті бойових дій 22 липня. Запуск роботи станції планується розпочати 25 липня», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРоботи з відновлення електропостачання ДФС не розпочали через провокації бойовиків

Як відомо, водопостачання населення здійснюється погодинно - згідно з графіком з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00 із запасів міського резервуару. Його залишок на сьогодні становить 3 тис. куб. м.

***22 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання ДФС, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.