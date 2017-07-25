Суд скасував списання з "доньки" Газпрому 80 мільйонів в рахунок штрафу АМКУ

Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Києва, яким задовольнялася заява Державної виконавчої служби про списання близько 80 млн грн дивідендів з рахунку української «дочки» російського газового монополіста «Газпром» - компанії «Газтранзит» в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд грн, виставленого Антимонопольним комітетом України (АМКУ).

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Про це йдеться в матеріалах суду.

«Апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Газпром» і Приватного акціонерного товариства «Газтранзит» з іноземними інвестиціями» задовольнити. Постанову Господарського суду Києва від 06 червня 2017 року у справі №910 / 18299/16 скасувати. Матеріали справи повернути до Господарського суду міста Києва», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Міністерство юстиції України направило «Газпрому» постанову про арешт акцій його дочірньої компанії «Газтранзит» у рамках виконавчого провадження щодо стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд грн, виставленого Антимонопольним комітетом України.

На початку червня Господарський суд Києва дозволив виконавчій службі списати близько 80 млн грн дивідендів компанії «Газтранзит» у рахунок штрафу АМКУ.

У січні 2016 року АМКУ виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також в світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу і пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

Наприкінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва про задоволення позову АМКУ про примусове стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі 85,9 млрд грн, накладеного в січні 2016 року, і пені в розмірі 85,9 млрд грн за несвоєчасну сплату штрафу. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для «Газпрому» подати касацію.

У травні 2017 року Вищий господарський суд України відхилив касацію російського газового монополіста «Газпром» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн.

Наприкінці травня 2017 року міністр юстиції Павло Петренко заявив, що його відомство працює над пошуком активів і майна "Газпрому" з метою стягнення штрафу.