Україна скоротила споживання вугілля

Україна в червні 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 21,5% - до 3,23 млн тонн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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Також повідомляється, що порівняно з травнем цього року споживання вугілля в червні зросло на 14,1%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 млн тонн.

У травні 2017 року споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року впав на 33% - до 2,8 млн тонн.