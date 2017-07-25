Третій блок Хмельницької АЕС планують запустити в 2025 році

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує завершити будівництво і ввести в експлуатацію третій енергоблок Хмельницької АЕС у 2025 році із залученням чеського фінансування і чеських технологій.

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Про це повідомив генеральний директор відокремленого підрозділу «Енергоатома» - «Хмельницька АЕС» Микола Панащенко під час зустрічі з консультантами та експертами, які задіяні в розробці проекту корпоратизації компанії.

«Можливе введення в експлуатацію енергоблока №3 - 2025 рік», - сказав гендиректор.

За його словами, на сьогодні техніко-економічне обґрунтування завершення будівництва третього енергоблока вже пройшло державну експертизу і було скориговане з урахуванням використання реакторної установки виробництва чеської компанії Sкoda.

«Досить серйозну частку фінансових ресурсів нам обіцяє знайти Чеська Республіка. Вони робитимуть устаткування реакторного острова, тобто реакторну установку, за гроші чеських банків ... На територію України ці гроші не заходитимуть, а надходитимуть до нас вже у вигляді готового устаткування. Після введення в роботу енергоблока №3 відбуватиметься погашення цих фінансових зобов'язань», - зазначив Панащенко.

Також він додав, що значна частина устаткування для блоків Хмельницької АЕС вироблятиметься на території України.

«Турбіна буде вироблена харківським «Турбоатомом»... Ці турбіни для третього і четвертого енергоблоків практично на 70% вже готові. «Турбоатом» за свій рахунок виготовляє дані турбіни і готовий отримати оплату після пуску третього блока», - сказав гендиректор станції.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС був проведений ще в 2008 році. Тоді його переможцем стала російська компанія «Атомстройекспорт». У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову блоків ХАЕС з російською стороною.

Наприкінці листопада 2016 року «Енергоатом» заявив, що розглядає можливість залучення європейського постачальника реакторної установки типу ВВЕР-1000 для завершення будівництва згаданих блоків.

Також раніше «Енергоатом» представив свій проект «Енергетичний міст «Україна - Європейський Союз». У рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Як зазначав президент «Енергоатома» Юрій Недашківський поставки електроенергії в Європу за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Також Недашківський повідомляв, що «Енергоатом» планує до кінця цього року затвердити на засіданні Кабміну і представити на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блока ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі й через брак фінансування.