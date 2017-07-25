Мін'юст подав касацію на скасування стягнення з "Газпрому" 80 мільйонів

Міністерство юстиції України подало касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного господарського суду про скасування рішення суду нижчої інстанції, згідно з яким стягуються дивіденди з "Газтранзиту" в рахунок штрафу "Газпрому" (79,877 мільйона гривень), повідомляє "112 Україна" з посиланням на заяву Петренко.

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"Міністерство юстиції вже подало касаційну скаргу, ми вважаємо дане рішення Апеляційного суду незаконним, упередженим, і так само ми передали матеріали в правоохоронні органи", - заявив Петренко.

Відзначимо, що 17 липня Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду нижчої інстанції від 6 червня, згідно з яким Державної виконавчої служби було дозволено провести списання 79,877 мільйона гривень дивідендів, що підлягають сплаті компанії "Газпром" (Росія) від приватного акціонерного товариства "Газтранзит" (Київ) в рахунок погашення накладених Антимонопольним комітетом штрафу та пені у загальному розмірі 172 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Міністерство юстиції України направив "Газпрому" постанова про арешт акцій його дочірньої компанії "Газтранзит" в рамках виконавчого провадження по стягненню з "Газпрому" штрафу в розмірі майже 172 мільярдів гривень, виставленого Антимонопольним комітетом України.

На початку червня Господарський суд Києва дозволив виконавчій службі списати близько 80 мільйонів гривень дивідендів компанії "Газтранзит".

Раніше Вищий господарський суд України відхилив касацію "Газпрому" на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 мільярда гривень.

У січні 2016 року АМКУ висунув "Газпрому" штраф майже на 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярдів доларів) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов у Господарський суд Києва, оскаржуючи це рішення, однак він був відхилений.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

В кінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ про примусове стягнення з "Газпрому" штраф у розмірі 85,9 мільярда гривень, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 мільярда гривень за несвоєчасну сплату штрафу. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для "Газпрому" подати касацію.

В кінці травня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що його відомство працює над пошуком активів і майна "Газпрому" з метою стягнення штрафу.