"Енергоатом" з початку року збільшив прибуток на 46%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-червні 2017 року отримало 1,629 мільярда гривень чистого прибутку, що на 45,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому" з посиланням на звітність компанії за 6 місяців 2017 року.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції за вказаний період збільшився порівняно з січнем-червнем 2016 року на 24,9% - до 20,521 мільярда гривень з 16,429 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Енергоатому" за звітний період збільшилася до 5,258 мільярда гривень з 3,687 мільярда гривень у січні-червні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 мільйонів гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.