У Житомирі міська рада подає колективний позов до суду, щоб житомирянам перерахували гроші за переплачений газ.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, "після встановлення ПАТ «Житомиргазом» прибудинкових лічильників у житомирян зросли платіжки за газ у 5-6 разів".

Також зазначається, що житомиряни можуть звертатися до Житомирської міської ради з відповідними скаргами та копіями платіжок за газ. Ці скарги будуть додані до колективного судового позову,який готує міськрада, проти ПАТ «Житомиргаз» з вимогою перерахунку житомирянам за переплачений газ.

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«ПАТ «Житомиргаз» не погоджував встановлення лічильників з органами місцевого самоврядування та ОСББ ( об'єднання співлвсників багатоквартирних будинків-УНІАН). Встановлення цих приладів прибудинкового обліку газу для населення призвела до того, що платіжки за спожитий газ у житомирян виросли в 5-6 разів. Вже зараз спеціалісти юридичного департаменту міської ради готують відповідний позов», - цитує прес-служба відомства Житомирського міського голову Сергія Сухомлина.

Наразі у Житомирі проводять судово-будівельну технічну експертизу щодо встановлення прибудинкових лічильників на облік газу ПАТ «Житомиргазом». Відповідну ухвалу днями виніс Корольовський районний суд.

Такими приладами обліку було обладнано 118 багатоповерхівок Житомира. Міською радою на кожен встановлений лічильник газу ПАТ «Житомиргазом» було накладено штраф у розмірі 280 тисяч гривень.

Нагадаємо, «ПАТ «Житомиргаз» ( м. Житомир) надає послуги з газопостачання.