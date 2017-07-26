Вартість нафти Brent пробила позначку в $50

Світові ціни на нафту продовжують зростати і в середу вранці, інвестори відіграють дані Американського інституту нафти (API) про запаси цієї сировини, а також чекають на публікацію даних за тиждень від міненерго країни, яка буде опублікована пізніше в середу, повідомляє Прайм.

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Станом на 07:21 за Києвом вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,84% - до 50,62 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,02%, до 48,38 долара за барель. Днем раніше сировина дорожчає більш ніж на 3%.

Згідно зі звітом API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 21 липня, скоротилися на 10,23 мільйона барелів, до 480,37 мільйона. Запаси бензину при цьому зросли на 1,903 мільйона барелів, дистилятів - зменшилися на 111 тисяч барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) знизилися на 2,568 мільйона барелів, також повідомила API.

Аналітики прогнозують, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 21 липня, знизилися на 0,61%, або на 2,98 мільйона барелів, до 487,62 мільйона барелів.

Підтримують настрої трейдерів і повідомлення про те, що Нігерія погодилася обмежити видобуток нафти на рівні 1,8 мільйона барелів у добу, якщо його досягне. Про це в понеділок повідомило агентство Bloomberg з посиланням на міністра нафти і газу Оману Мухаммеда Хамада аль-Румхі.

Крім того, намір Саудівської Аравії підтримати продовження угоди про скорочення видобутку нафти щонайменше до другого кварталу 2018 року, про чим повідомив міністр енергетики країни? Халід аль-Фалих, також сприяє подорожчанню нафти.