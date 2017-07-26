Договір про партнерство з проектом "Енергоміст "Україна - ЄС" можуть підписати до кінця року "Енергоатом"

Україна може до кінця 2017 року підписати договір про державно-приватне партнерство, в рамках якого будуть виконані заходи для реалізації проекту "Енергоміст "Україна - ЄС", який дозволить експортувати в Польщу і Угорщину електроенергію, вироблену на другому енергоблоці Хмельницької АЕС.

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Про це в ході робочого візиту на ХАЕС повідомив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський.

"Ми очікуємо, що найближчим часом Міністерство енергетики та вугільної промисловості надійде техніко-економічне обґрунтування (проекту енергомосту – УНІАН), який ляже в основу подальшого проведення з боку міністерства конкурсу на державно-приватне партнерство, і до кінця року, якщо все пройде вдало, міністр зможе підписати з переможцем конкурсу договір про державно-приватне партнерство", - сказав він.

За словами Недашковського, цей договір буде передбачати інвестиції у відновлення лінії електропередач від Хмельницької АЕС до підстанції "Жешув" (Польща), реконструкцію підстанції "Західноукраїнська", а саме її поділ на два класи напруги (330 і 750 кВ), з подальшим приєднанням лінії 750 кВ до європейської мережі ENTSO-E у Альбертирше (Угорщина).

"Третій пакет робіт – це безпосередньо на ХАЕС. Це виконання робіт на відкритому розподільчому пристрої 750 кВ і введення в експлуатацію блочного трансформатора на третьому енергоблоці", - додав президент "Енергоатому".

Він також зазначив, що в якості базового варіанту для добудови третього енергоблоку ХАЕС на сьогодні опрацьовується використання реакторної установки виробництва чеської компанії Skoda.

Присутній на нараді генеральний директор ВП "Атомпроектінжиніринг" Олександр Рибчук повідомив, що встановлена потужність третього блоку ХАЕС може становити 1100 МВт, що на 100 МВт більше, ніж на діючих двох блоках станції.

"Ми вирішили, що ми можемо встановити потужність 1100 МВт кожного енергоблока (енергоблоки №3 та №4 ХАЕС - УНІАН), завдяки тим удосконалень в турбінній установці і турбогенераторі, які можуть бути застосовані", - сказав Рибчук, додавши, що компанія Skoda вже має досвід такого виробництва, випустивши 3 аналогічних реакторні установки.

"В даному проекті враховується, що рівень локалізації українськими виробниками буде складати близько 70%. Вся номенклатура поставок з Росії підлягає заміні", - додав Рибчук.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС був проведений ще в 2008 році. Тоді його переможцем стала російська компанія "Атомстройекспорт". У 2015 році Верховна Рада денонсувала угоду про добудову блоків ХАЕС з російською стороною.

В кінці листопада 2016 року "Енергоатом" заявив, що розглядає можливість залучення європейського постачальника реакторної установки типу ВВЕР-1000 для завершення будівництва згаданих блоків.

Раніше "Енергоатом" представив свій проект 2Энергетический міст "Україна – ЄС". В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Як зазначав президент "Енергоатому" Юрій Недашковський, поставки електроенергії в Європу за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Також Недашковський повідомляв, що "Енергоатом" планує до кінця цього року затвердити на засіданні Кабміну і подати на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік. Завершення будівництва і введення в експлуатацію третього блоку очікується в 2025 році.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і з-за відсутності фінансування.