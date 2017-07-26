Україна припинила постачання електроенергії на окуповану частину Донецької області

Україна повністю зупинила перетікання електроенергії з тимчасово окупованою територією Донецької області. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови державної компанії-оператора «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

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«З 00:00 26.07.2017 року припинено перетікання електроенергії з тимчасово неконтрольованими районами Донецької області. Територія ОРДЛО на сьогодні не споживає електроенергію, що виробляється електростанціями на контрольованій частині України», - написав він.

За словами Ковальчука, потреби окупованих територій електроенергії покриваються за рахунок роботи Старобешівської та Зуївської теплоелектростанції, а також за рахунок інших виробників на тимчасово окупованій території та поставок з Російської Федерації.

Голова «Укренерго» також зазначив, що лінії, якими Росія постачає електроенергією на окуповані регіони Донецької області, виключені з переліку міждержавних і перетоки за ними не враховуються у загальній системі перетоків між Україною, Росією та Білоруссю.

Як повідомляв УНІАН, через борги за поставлену електроенергію 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованій частині Луганської області. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, енергопостачання окупованій частині Луганської області може бути відновлено в тому випадку, якщо будуть внесені платежі і погашені борги.

Станом на 1 квітня, борги зони АТО за поставлену з контрольованої Україною території електроенергію становили 2,985 млрд грн. В кінці червня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що заборгованість окупованих територій Донецької області становить 3,9 млрд грн.