В "Укренерго" прокоментували припинення електропостачання окупованої Донеччини

Повне припинення постачання електроенергії на тимчасово окуповану територію Донецької області не несе ніяких наслідків для стабільної роботи об'єднаної енергосистеми країни, повідомив на прес-конференції в. о. голови державної компанії-оператора «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт електроенергії майже на 45%

«Були витримані всі необхідні процедури, офіційно звернувся «Енергоринок», було отримано погодження Міністерства енергетики й з початку доби перетоки на неконтрольовані території дорівнюють нулю. Ніяких додаткових наслідків цього процесу для енергосистеми України немає. Перетоки були негативними - на користь неконтрольованих територій», - сказав Ковальчук, додавши, що постачання української електроенергії на тимчасово окуповану територію Донецької області становили близько 5% внутрішнього споживання.

За словами Ковальчука, потреби окупованих територій в електроенергії покриваються за рахунок роботи Старобешівської та Зуївської ТЕС, а також за рахунок інших виробників на тимчасово окупованій території й постачання з Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, з 00:00 26 липня 2017 року Україна повністю зупинила перетоки електроенергії на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Ковальчук зазначав, що лінії, якими Росія постачає електроенергію в окуповані регіони Донецької області, виключені з переліку міждержавних і перетоки ними не враховуються в загальній системі перетоків між Україною, Росією та Білоруссю.

Раніше, 25 квітня 2017 року через борги за поставлену електроенергію Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, енергопостачання окупованої частини Луганської області може бути відновлено в тому випадку, якщо буде внесено платежі й погашено борги.

Станом на 1 квітня, борги зони АТО за поставлену з контрольованої Україною території електроенергію становили 2,985 млрд грн. Наприкінці червня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що заборгованість окупованих територій Донецької області становить 3,9 млрд грн.