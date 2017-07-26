Тука розповів про причини та наслідки відключення "ДНР" від українського світла

Україна припинила постачати електрику на окуповану територію Донецької області через борги "протилежної сторони". Про це сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає «Острів».

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"Це питання обговорювалося в Мінську багаторазово. Україна вимагала від протилежної сторони надати механізм проведення розрахунків або вийти на нульове сальдо-перетікання. Незважаючи на всі наполегливі прохання, побажання і вимоги України, протилежна сторона ніяких дій не робила. Тому і було прийнято рішення припинити подачу електроенергії на непідконтрольну територію. У результаті через борги, через те, що протилежна сторона відмовляється надавати якийсь прийнятний механізм розрахунків, було прийнято таке рішення", - сказав він.

За його словами, мирному населенню, яке проживає на непідконтрольній території Донбасу, повинно вистачати електроенергії, яка виробляється місцевими станціями і йде з території РФ.

"Енергетики кажуть, що в результаті не зовсім розумних дій наших блокувальників ми втратили контроль над Зуївською та Старобешівською станціями, плюс ті потоки електроенергії, які отримують терористи з боку РФ, цих обсягів достатньо для того, щоб забезпечити мирне населення електроенергією", - зазначив Тука.

Як повідомляв УНІАН, з 00:00 26 липня 2017 року Україна повністю зупинила перетоки електроенергії на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Ковальчук зазначав, що лінії, якими Росія постачає електроенергію в окуповані регіони Донецької області, виключені з переліку міждержавних і перетоки ними не враховуються в загальній системі перетоків між Україною, Росією та Білоруссю.

Раніше, 25 квітня 2017 року через борги за поставлену електроенергію Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, енергопостачання окупованої частини Луганської області може бути відновлено в тому випадку, якщо буде внесено платежі й погашено борги.

Станом на 1 квітня, борги зони АТО за поставлену з контрольованої Україною території електроенергію становили 2,985 млрд грн. Наприкінці червня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що заборгованість окупованих територій Донецької області становить 3,9 млрд грн.