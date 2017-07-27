Нафта стабільна після потужного ралі напередодні

Ціни на нафту стабільні вранці в четвер після потужного вчорашнього ралі, що послідувало за зниженням запасів сировини в США. Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,18 відсотка до $50,88 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,67 за барель, що на 0,16 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Основним чинником підтримки котирувань під час попередньої торгової сесії стало зниження тижневих запасів нафти і нафтопродуктів у США, яке перевершило прогнози.

Запаси нафти в США зменшилися за тиждень, що завершився 21 липня, на 7,21 мільйона барелів до 483,42 мільйона барелів, тоді як аналітики передбачали зниження на 2,6 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

У фокусі уваги інвесторів – рівень видобутку сланцевої нафти в США.

"Швидше за все, в найближчі тижні ринок буде ще пильніше стежити за даними про бурову активність у США, особливо, враховуючи розмови про уповільнення темпів її зростання", – сказали аналітики ING в середу.

Надлишок пропозиції на світовому ринку нафти, зберігається всупереч дії глобального пакту ОПЕК+ про обмеження виробництва сировини, зіштовхнув котирування WTI вниз, у зв'язку з чим аналітики очікували перегляду бюджету сланцевими видобувачами.