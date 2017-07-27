У Німеччині хочуть відмовитися від п'яти проектів, пов'язаних з російським "Північним потоком"

10:10, 27 липня 2017
Енергетика
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Федеральне агентство з мереж вимагає виключити їх з плану розвитку газотранспортної мережі країни.

Ілюстрація REUTERS

Федеральне агентство з мереж у Бонні вимагає виключити з плану розвитку газотранспортної мережі Німеччині п'ять проектів, пов'язаних з розширенням "Північного потоку".

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За оцінкою відомства, перспективи їх реалізації ще надто невизначені. Їх знову включать у план тоді, коли будуть отримані необхідні дозволи на будівництво "Північного потоку-2", передає «Німецька хвиля» з посиланням на прес-реліз регулятора.

При цьому три з цих проектів ще недостатньо опрацьовані, тому відомство поки не може їх затвердити. У реалізації ще двох проектів, за інформацією операторів мереж магістральних трубопроводів, більше немає необхідності через зміну планів, повідомило відомство.

"Такими поправками ми захищаємо німецьких споживачів газу від непотрібних витрат. Дорогі проекти з розширення німецької газотранспортної мережі слід реалізовувати лише в тому випадку, якщо вони дійсно необхідні", - заявив голова відомства Йохен Хоман.

План розвитку газотранспортної мережі складається один раз у два роки операторами магістральних трубопроводів і перевіряється Федеральним агентством з мереж. Рішення відомства про необхідні заходи щодо розвитку газотранспортних мереж є обов'язковими до виконання для компаній-операторів.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину – 0,8 млрд дол., Польщу – 0,4 млрд дол., а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючою першою ниткою «Північного потоку».

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Теги: #Північний потік-2#газопровід в обхід України