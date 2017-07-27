Новий спір про тарифи: суд зобов'язав Кабмін компенсувати "Нафтогазу" збитки від поставок газу для населення

Суд задовольнив позов національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» до Кабінету міністрів України і зобов'язав уряд встановити порядок визначення і джерела компенсації, яку має отримувати «Нафтогаз», виконуючи покладені на нього урядом спеціальні зобов'язання щодо поставок газу для потреб населення.

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Про це йдеться в постанові Окружного адміністративного суду Києва від 19 липня 2017 року, текст якого опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Зобов'язати Кабінет міністрів України виконати п. 7 ч. 4 с. 11 Закону України «Про ринок природного газу», а саме: визначити джерела фінансування і порядок визначення компенсацій, які надаються суб'єктам ринку природного газу, на яких накладено спеціальні зобов'язання, шляхом внесення змін до постанови КМУ від 22.03.2017 року №187 (постанова про накладення спецзобов‘язань - УНІАН), передбачивши в цій постанові джерела фінансування і порядок визначення компенсації», - наголошується в документі.

Згідно з доказами позивача, Кабмін, виконуючи норми закону «Про ринок газу», наклав на «Нафтогаз» спецзобов‘язання, а саме - продавати газ за фіксованою ціною (4849 грн без ПДВ), який був видобутий дочірніми компаніями держхолдингу («Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз»), постачальникам «блакитного» палива для потреб населення (регіональним збутовим компаніям), релігійним організаціям і виробникам теплової енергії.

«Однак Кабінет міністрів не визначив джерела фінансування і порядок визначення компенсації, право на отримання якої має суб'єкт ринку природного газу, на якого покладено спеціальні зобов'язання», - повідомляється в документі.

У постанові також зазначається, що представники «Нафтогазу» заявили про те, що така бездіяльність уряду позбавляє держхолдинг законного права на отримання компенсації.

Згідно з документом, представник Кабміну зазначив, що визначення компенсації для позивача є правом, а не обов'язком уряду, до того ж законом «Про ринок газу» не встановлено термін, до якого Кабмін має визначити таку компенсацію.

«Визнати протиправною бездіяльність Кабінету міністрів України, яка полягає у невизначеності джерел фінансування і порядку визначення компенсації, які надаються суб'єктам ринку природного газу, на яких накладено спеціальні зобов'язання», - йдеться в постанові суду.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів (4942 грн за тис. кубометрів без урахування транспортування і ПДВ). За словами глави уряду Володимира Гройсмана, дане рішення дасть змогу усунути всі існуючі раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива.

Саме за такою ціною регіональні збутові компанії (облгаз-збути) продають газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецзобов‘язань для «Нафтогазу» з продажу газу через облгаз-збути, і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 4849 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ і плати за доставку палива).

В середині липня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що облгаз-збути заборгували «Нафтогазу» за отриманий за спецозобов‘язаннями газ 30 млрд грн.

Довідка УНІАН. Понад 70% українських облгазів і збутових компаній належать структурам бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Нафтогаз України» є оптовим покупцем газу з імпортного напряму, а також у своїй дочірньої структури - найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування». Держхолдинг реалізує газ як для потреб населення, так і на вільному ринку - для промислових споживачів.