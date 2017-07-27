Французький гігант ENGIE отримає ліцензію на торгівлю газом в Україні

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує видати дочірній компанії французької ENGIE ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України. Про це свідчить порядок денний засідання 1 серпня, пише OilNews.

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ТОВ «Енжі Енерджі Менеджмент Юкрейн» заснована в Києві в серпні 2016 року. 99% статутного капіталу належить GDF International, 1% - АТ «Сопранор» (обидві – Франція). Керівником є Ольга Жуковська. Французька ENGIE - один із найбільших постачальників газу до України.

Раніше аналогічні ліцензії НКРЕКП вже отримали міжнародні компанії MET Holding і Trafigura.

Згідно із законодавством, з 1 липня ПАТ «Укртрансгаз» не приймає заявки на транспортування газу від компаній, що не мають ліцензію НКРЕКП. На 14 липня такі ліцензії мали 276 компаній.

Довідка. ENGIE одна з найбільших європейських енергокомпаній, яка займається генерацією, передачею та постачанням електроенергії, видобутком, транспортуванням та постачанням природного газу, а також альтернативними джерелами енергії. У 2016 р. обіг компанії станвоив €66,6 млрд.