Незважаючи на дешеву нафту, Shell потроїла прибуток

Чистий прибуток англо-голландської Royal Dutch Shell, яка припадає на акціонерів компанії, у першому півріччі 2017 року збільшилася в три рази в річному вираженні, до 5,083 мільярда доларів, повідомляє Прайм.

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"У перерахунку на одну звичайну акцію прибуток компанії за звітний період становить 0,62 долара проти прибутку в 0,22 долара за перше півріччя 2016 року. Виручка збільшилася на 34,6% - до 143,927 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що чистий прибуток компанії за другий квартал збільшилася на 31,5% в річному вираженні та становить 1,545 мільярда доларів. Прибуток на акцію досяг 0,19 компанії долара проти прибутку в 0,15 долара в аналогічному періоді минулого року. Виручка зросла на 23,5% - до 72,131 мільярда доларів.

Як повідомляє Shell, подібні результати за другий квартал були досягнуті завдяки показникам в секторі переробки і збуту (downstream), які покращилися за рахунок вдосконалення операційної діяльності і сприятливим умовам у нафтохімічній промисловості. Крім того, позитивний ефект мали хороші показники у сфері геологорозвідки і видобутку (upstream), досягнуті за рахунок зростання цін і видобутку.

"Так, прибуток Shell у сфері upstream за перше півріччя досяг 879 мільйонів доларів проти збитку в 2,762 мільярда доларів роком раніше. Видобуток у звітному періоді зросла рік до року на 1%, до 3,622 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу. За підсумками другого кварталу прибуток в upstream склала 339 мільйонів доларів проти збитку 1,325 мільярда доларів роком раніше. Видобуток злегка зменшилася - на 0,4%, до 3,495 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу", - підкреслює видання.

У сфері downstream прибуток за перше півріччя зріс на 31,2%, до 5,018 мільярда доларів. Обсяг продажів нафтопродуктів збільшився на 1%, до 6,487 мільйона барелів на добу. У другому кварталі прибуток зріс на 39,3%, до 2,529 мільярда доларів. Обсяг продажів нафтопродуктів знизився на 2% рік до року, до 6,467 мільйона барелів на добу.