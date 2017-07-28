У "Нафтогазі" прокоментували рішення суду про компенсацію збитків за поставки газу для населення

Визначення Кабміном компенсацій для національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» за те, що він змушений в обов'язковому порядку продавати газ для потреб побутового споживача через регіональні збутові компанії (облгаз-збут), наблизить створення ринку «блакитного» палива для населення.

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Про це заявили в прес-службі держхолдингу, коментуючи постанову Окружного адміністративного суду Києва від 19 липня 2017 року, яку було прийнято за позовом "Нафтогазу" до уряду і яка зобов'язала Кабмін ухвалити порядок визначення компенсацій і встановити джерела їх фінансування для компаній, на які накладено спеціальні зобов'язання на ринку газу.

«Поточна система спецзобов'язань створює надмірні обмеження в роботі ринку і надає необґрунтовані переваги посередникам - облгаз-збут, більшість з яких контролює Дмитро Фірташ. Ми сподіваємося, що рішення суду буде сприяти приведенню її (системи спецзобов'язань - УНІАН) у відповідність до вимог європейського закону «Про ринок природного газу». Це наблизить створення ринку газу в сегменті поставок для населення», - прокоментував постанову суду комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

У компанії також зазначили, що раніше прийнятий закон «Про ринок природного газу» повністю відповідає європейським нормам і передбачає конкуренцію і вільне ціноутворення у всіх сегментах торгівлі газом.

«Відповідно до вимог європейського законодавства, як тимчасовий захід, уряд країни може накладати на учасників ринку зобов'язання продавати газ певним групам споживачів на особливих умовах. Однак втрати, пов'язані з виконанням таких зобов'язань, мають бути компенсовані», - відзначили в прес-службі, додавши, що, з одного боку, принцип компенсації дозволяє зберегти конкуренцію, а з іншого - забезпечити відповідальність влади за впровадження неринкових зобов'язань і знизити рівень її втручання в роботу ринку.

За інформацією «Нафтогазу», Кабін мав прийняти порядок визначення компенсацій ще до 1 жовтня 2015 року.

«Під час прийняття закону очікувалося, що такий порядок буде прийнято до 1 жовтня 2015 року, але цього ще не сталося. Без такого документа неможливо запровадити повноцінний ринок газу і демонополізувати поставки газу для населення в Україні», - відзначили в компанії.

У повідомленні наголошується, що невиконання деяких норм закону «Про ринок газу» спотворює стимули для розвитку конкуренції і закриває доступ альтернативних постачальників до споживача.

«Тому реформа ринку газу залишається незавершеною, і споживачі не отримують від неї тієї користі, на яку мають право розраховувати», - заявили у держхолдингу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін продовжив дію спецзобов'язань для «Нафтогазу» з продажу палива через облгаз-збуту, і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 4849 грн за 1 тис. куб. м (без урахування податків і плати за доставку палива).

У середині липня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що облгаз-збут заборгували за отриманий за спецзобов'язаннями газ 30 млрд грн.

Також у держхолдингу відзначали, що облгаз-збут не створюють у ланцюжку продажів газу реальної доданої вартості і не несуть цінових ризиків, водночас «Нафтогаз» зобов'язаний продавати їм паливо. При цьому держкомпанія позбавлена ​​права самостійно постачати газ населенню безпосередньо, створювати, таким чином, конкуренцію на роздрібному ринку газу.

Довідка УНІАН. Понад 70% українських облгазів і збутових компаній належать структурам бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Нафтогаз України» є оптовим покупцем імпортного газу, а також купує газ у своєї дочірньої структури - найбільшої газодобувної компанії «Укргазвидобування». Держхолдинг реалізує газ як для потреб населення, так на вільному ринку - для промислових споживачів.