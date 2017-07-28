В Україну зайшов ще один міжнародний газовий трейдер

Міжнародний енерготрейдер AOT Energy відкрив в Україні свою дочірню компанію «АОТ Енерджі Україна», основною діяльністю якої є торгівля природним газом через локальні трубопроводи.

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Про це свідчать дані компанії, опубліковані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських організацій.

За даними реєстру, українська компанія була зареєстрована 14 липня 2017 року, її статутний капітал становить 1,4 млн грн. Основною діяльністю компанії є торгівля газом через локальні трубопроводи, а також гуртова торгівля паливом.

Єдиним засновником «АОТ Енерджі Україна» є швейцарська компанія «АОТ ГЕС Холдинг АГ».

Як повідомляв УНІАН, на фоні лібералізації ринку газу, в Україні вже почали роботу ряд міжнародних енерготрейдерів, таких як Trafigura, Engie і MET Holding.

Довідка УНІАН. AOT Energy – це міжнародна компанія, яка займається торгівлею сирою нафтою, нафтопродуктами, продуктами нафтохімічної промисловості, природним газом (в тому числі скрапленим) і вугіллям. Компанія має 8 офісів, які розташовані в Європі, Азії та Північній Америці. У 2016 році компанія реалізувала продукції на загальну суму 11,4 млрд дол., тоді як в 2015 році цей показник становив 8 млрд дол.