Чистий прибуток "Укргідроенерго" продовжує зростати

У першому півріччі 2017 року ПрАТ “Укргідроенерго” отримало чистий прибуток в розмірі 1,328 млрд грн, що на 12% більше в порівнянні з минулим роком та на 23% більше, ніж передбачено фінансовим планом. Про це ідеться у офіційному повідомленні, розміщеному на сайті товариства.

Нагадаємо, днями Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що чистий прибуток 94 найбільших державних компаній України за січень-вересень 2016 року зріс у 20 разів порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 40 млрд грн.

Згідно зі звітом МЕРТ, збільшення чистого прибутку на 37,9% в енергетиці пояснюється суттєвим збільшенням чистого прибутку ПАТ "Центренерго", НЕК "Укренерго" і ПАТ "Укргідроенерго".

Фінансовим планом “Укргідроенерго” на 2017 рік у першому півріччі було передбачено отримання прибутку в розмірі 1,080 млрд грн. У першому півріччі 2016 року прибуток товариства склав 1,181 млрд грн.

Також за даними фінансової звітності товариства, складеної за міжнародними стандартами, у першому півріччі корисний відпуск електроенергії склав 5 495,756 млн кВт-год, що на 722,439 млн кВт-год більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Чистий дохід від реалізації електроенергії склав 2,989 млрд грн, що на 98,416 млн грн більше в порівнянні з минулим роком.

Протягом звітного періоду Компанія сплатила податків і зборів до Державного та місцевих бюджетів 1,301 млрд грн (1,128 млрд грн – за аналогічний період минулого року).

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наказом № 284 від 20.04.2017 р. затвердило фінансову звітність товариства за 2016 рік та встановило розмір частини чистого прибутку товариства, яка підлягає сплаті до державного бюджету у вигляді дивідендів – 30 відсотків. Сума нарахованих дивідендів, які підлягають сплаті, склала 663 млн. грн.

“Відповідно до вимог чинного законодавства станом на 30 червня 2017 року дивіденди сплачено в повному обсязі”, - говориться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, ПрАТ “Укргідроенерго” – провідний виробник електроенергії з відновлювальних джерел в Україні. Компанія забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти і потужності, мобільний аварійний резерв в об'єднаній енергосистемі України.

Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №363 від 31.05.2017 року тип товариства змінено з публічного на приватне (ПрАТ замість ПАТ), а також затверджено нову редакцію Статуту підприємства.

11 липня було презентовано реформу корпоративного управління товариства. Зокрема, зміни передбачають запровадження Наглядової ради, інституту незалежних директорів та посади корпоративного секретаря. Реформування організаційної структури передбачає удосконалення функцій: стратегії та інвестицій, контролю, аудиту та внутрішньої безпеки, управління персоналом та соціальними питаннями. Також планується впровадження програми корпоративно-соціальної відповідальності щодо охорони навколишнього середовища.