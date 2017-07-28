Нафта Brent торгується вище $51 за барель

Ціни на нафту стабільні вранці в п'ятницю, продовживши перебувати у 8-тижневих максимумів за рахунок зниження запасів сировини в США.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,14 відсотка до $51,42 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,98 за барель, що на 0,12 відсотка нижче попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Обидва еталони продовжують отримувати підтримку від зниження тижневих запасів нафти і нафтопродуктів в США, що перевершили прогнози.

Запаси нафти в США зменшилися за тиждень, що завершився 21 липня, на 7,21 мільйона барелів до 483,42 мільйона барелів, тоді як аналітики передбачали зниження на 2,6 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

За даними EIA, запаси бензину зменшилися на 1,02 мільйона барелів до 230,2 мільйона барелів.

Поточний видобуток нафти в США становить 9,41 мільйона барелів на добу, свідчать дані банку ANZ.

Серед інших факторів підтримки котирувань аналітики називають заплановане Саудівською Аравією скорочення експорту нафти в серпні та можливе приєднання Нігерії до глобального пакту ОПЕК+ про обмеження видобутку сировини.

У фокусі уваги інвесторів – дані про бурову активність у США і можливе накладення ними санкцій на нафтовий сектор Венесуели.