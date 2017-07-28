Електропостачання постраждалих від негоди населених пунктів відновлять до кінця дня

13:18, 28 липня 2017
Енергетика
72

Для відновлення електропостачання було залучено 38 аварійних бригад енергетиків у 5 областях України.

REUTERS

Енергетики до кінця дня відновлять електропостачання 149 населених пунктів, які постраждали в результаті сильного дощу і поривів вітру 27-28 липня. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Читайте також"Апокаліпсис вже поруч": реакція соцмереж на грозу в Києві (фото, відео)

"Зараз аварійно-відновлювальні бригади енергопостачальних компаній працюють над відновленням електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені через негоду. До кінця дня буде повністю відновлено електропостачання всіх знеструмлених населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерговугілля, в результаті ускладнення погодних умов (дощ та пориви вітру) 27-28 липня, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 149 населених пунктів у 5 областях України, а саме в Одеській - 49, Київській - 42, Дніпропетровській - 22, Черкаської -20, Кіровоградській - 9 і Сумській - 7 населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через негоду, станом на 28 серпня, залишилися без світла 109 населених пунктів. Для відновлення електропостачання було залучено 38 аварійних бригад енергетиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #відновлення енергопостачання