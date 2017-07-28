Електропостачання постраждалих від негоди населених пунктів відновлять до кінця дня

Енергетики до кінця дня відновлять електропостачання 149 населених пунктів, які постраждали в результаті сильного дощу і поривів вітру 27-28 липня. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

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"Зараз аварійно-відновлювальні бригади енергопостачальних компаній працюють над відновленням електропостачання населених пунктів, які були знеструмлені через негоду. До кінця дня буде повністю відновлено електропостачання всіх знеструмлених населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерговугілля, в результаті ускладнення погодних умов (дощ та пориви вітру) 27-28 липня, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 149 населених пунктів у 5 областях України, а саме в Одеській - 49, Київській - 42, Дніпропетровській - 22, Черкаської -20, Кіровоградській - 9 і Сумській - 7 населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через негоду, станом на 28 серпня, залишилися без світла 109 населених пунктів. Для відновлення електропостачання було залучено 38 аварійних бригад енергетиків.