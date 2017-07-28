Французька Engie може зупинити фінансування "Північного потоку-2" через санкції США

Французька Engie може припинити фінансування проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2", якщо нові санкції США проти РФ будуть застосовуватися, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на заступника генерального директора Engie П'єра Шарейра.

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"У разі, якщо санкції будуть застосовуватися, Engie може припинити фінансування проекту, щоб уникнути санкцій", - цитує агентство Шарейра, передає Прайм.

При цьому Engie на даний момент дотримується зобов'язання забезпечити 10% від загальних інвестицій в проект, ризики міжнародних санкцій можуть торкнутися тільки майбутніх фінансових трансферів, зазначив він.

Нагадаємо, Конгрес США цього тижня прийняв закон про санкції проти РФ. Тепер документ буде відправлений на підпис президенту Дональду Трампу, який має право накласти на нього вето.

Закон передбачає, що голова держави зможе накладати санкції на осіб, які вкладають у будівництво російських експортних трубопроводів більше 5 мільйонів доларів за рік або 1 мільйон доларів одноразово. Крім того, санкції можна буде накласти за надання послуг, технологій, надання інформаційної підтримки під час будівництва та модернізації російських експортних трубопроводів, у тому числі діючих. При цьому в законопроекті окремо вказується, що США продовжать протидіяти будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком".

У кінці квітня Nord Stream 2 AG і європейські партнери підписали угоди про фінансування "Північного потоку-2". Shell раніше повідомила, що вона, а також OMV, Engie, Uniper і Wintershall у 2017 році нададуть Nord Stream 2 по 285 мільйонів євро.