У Нацкомісії заявили, що готові перевести обленерго на стимулюючі тарифи

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), завершила формування законодавчої бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення для компаній - постачальників електроенергії (обленерго), що має створити стимули для зниження цими компаніями витрат на транспортування електроенергії регіональними мережами.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Сьогодні (27 липня - УНІАН) комісія повністю завершила формування нормативної бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення для дистрибуції електроенергії (діяльність обленерго - УНІАН) та передачі магістральними мережами... Перехід на стимулююче дозволить залучати інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність та якість послуг, а в подальшому й знизити тарифи», - заявив він.

При цьому очільник регулятора не навів конкретних даних про нову методологію тарифоутворення та її вплив на тариф для обленерго й можливе додаткове фінансове навантаження на кінцевого споживача.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня минулого року Вовк заявив, що НКРЕКП планує з жовтня 2016 року перевести на стимулююче тарифоутворення до 8 обленерго. Також перехід на нову методику передбачено зобов'язаннями України перед Європейським Союзом і Європейським співтовариством із атомної енергії.

Наприкінці вересня 2016 року голова НКРЕКП запропонував при переході до нової методики формування тарифів для обленерго запровадити ставку прибутковості на старі й нові активи цих компаній на рівні 19%. Водночас, експерти визнали такий рівень дуже високим, приміром, екс-член Нацкомісії Андрій Герус заявив, що ставка на рівні 19% призведе до того, що населення повинне буде платити за електроенергію додаткових 3-4 млрд грн на рік.

Довідка УНІАН. Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій та перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід враховуватиме обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення та окупність витрат на виробництво послуг.

Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямовано на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія тощо), та стимулювання ефективності витрат розподільних (постачальних) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат енергоносія в мережах. За новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, складатиметься з операційних витрат компанії, амортизації та ставки прибутковості на старі або нові активи.