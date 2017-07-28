Експерт про нову методику тарифоутворення: послуги обленерго подорожчають у 3 рази

Прийнята Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), методика, яка впроваджує стимулююче тарифоутворення для компаній-постачальників електроенергії (обленерго), призведе до зростання вартості послуг обленерго, які є складовою частиною тарифів на електроенергію, в 3 рази.

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Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт в енергетичній сфері, колишній член НКРЕКП Андрій Герус, коментуючи ухвалення Нацкомісією 27 липня законодавчої бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення для сфери дистрибуції електроенергії (діяльності обленерго).

«Це збільшить тариф обленерго в 3 рази», - сказав він, додавши, що в 3 рази можуть зрости не самі тарифи на електроенергію для споживачів, а закладена в них частка вартості послуг обленерго.

Також Герус повідомив, що для покриття вартості послуг обленерго за новими тарифами потрібно буде знайти на ринку електроенергії додаткові 30 млрд грн в рік.

Експерт пояснив, що НКРЕКП встановила ставку дохідності (яка надалі буде закладена в тариф на послуги обленерго та ціну електроенергії для кінцевих споживачів) на переоцінені активи цих компаній на рівні 12,5%.

За словами Геруса, в 2013 році була запропонована методика, яка встановлювала цю ставку на рівні 0% (в перший рік дії тарифу), 1% (у другій рік) і 2% (на третій рік). В такому випадку додаткове фінансове навантаження оцінювалося в розмірі 1-2 млрд грн в рік.

«Тобто зараз все в кілька разів вище», - зазначив експерт, додавши, що новий принцип тарифоутворення не буде запущено відразу для всіх обленерго, а буде втручатись поступово – кожна компанія буде розглядатися окремо.

«Не всі будуть запущені відразу, спочатку буде група «щасливчиків», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня минулого року глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що комісія планує з жовтня 2016 року перевести на стимулююче тарифоутворення до 8 обленерго.

В кінці вересня 2016 року голова НКРЕКПУ запропонував при переході до нової методики формування тарифів для обленерго ввести ставку прибутковості на старі і нові активи цих компаній на рівні 19%. У той же час, експерти визнали такий рівень дуже високим.

27 липня Вовк повідомив, що НКРЕКП завершила формування законодавчої бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго. При цьому голова регулятора не навів конкретних даних про нову методологію тарифоутворення та її вплив на тариф для обленерго і можливе додаткове фінансове навантаження на кінцевого споживача.

Згідно з позицією Нацкомісії, перехід на стимулююче тарифоутворення дозволить залучити інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність і якість послуг, а в подальшому і знизити тарифи.

Довідка УНІАН. Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання.

Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та інші), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки дохідності), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.