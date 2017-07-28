"Центренерго" збільшила прибуток майже в 3 рази

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" в першому півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшила чистий прибуток у 2,9 рази – до 2,019 мільярда гривень з 686,4 мільйона гривень.

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Відповідні дані містяться в квартальному звіті підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції за звітний період збільшився на 17,7% – до 6,033 мільярда гривень, а валовий прибуток зріс в 3 рази – до 2,497 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2017 року "Центренерго" у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшило чистий прибуток в 3 рази – до 851 мільйона гривень з 269,9 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Центренерго" – енергогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська область), Зміївська (Харківська область) та Вуглегірської (Донецька область) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.