Комісія з надрокористування рекомендує продовжити 9 спецдозволів для "Укрнафти"

Державна комісія з надрокористування рекомендувала Державній службі геології та надр продовжити дію тимчасово припинених 9 спецдозволів на видобуток нафти і газу для найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" на 20 років. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-служба компанії.

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"Комісія з надрокористування рекомендувала Державній службі геології та надр України продовжити 9 ліцензій "Укрнафти" на 20 років", - йдеться в повідомленні.

У компанії висловили надію, що Держгеонадр не буде затягувати з прийняттям відповідного рішення, але при цьому зазначили, що, крім спецдозволів, ще належить отримати гірничий відвід та інші документи.

"Все це може затягнутися на місяць-півтора, але за сприяння держорганів можна впоратися і швидше", - заявили в "Укрнафті".

За інформацією компанії, затримки з продовженням ліцензій вже призвели до того, що "Укрнафта" щодоби втрачає приблизно 10 мільйонів гривень доходів, а держава - більше 3 мільйонів гривень рентних платежів.

"Ми вже подали заявки на продовження 3 ліцензій, які закінчуються на початку 2018 року. Будемо подавати і по іншим 24 ліцензіями", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року через бездіяльність Держгеонадр "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток на шести родовищах у Сумській та Львівській областях. В результаті, жителі восьми населених пунктів залишилися без газопостачання, а компанія втратила близько 20% добової видобутку нафти і конденсату, два газопереробних заводу (ГПЗ) переведені в режим мінімальної завантаження: виробництво скрапленого газу на Гнідинцівському ГПЗ скоротилася майже на 80%, на Качанівському ГПЗ – на 30%.

За даними "Укрнафти", в 2017 році закінчується термін дії 9 спецдозволів, в 2018 – 27, а в 2019 році – ще 22 спецдозволів.

Компанія повідомляла, що вчасно і в повному обсязі подала до Держгеонадр необхідні документи на продовження 9 спецдозволів, при цьому посадові особи Держгеонадр неодноразово відмовляли у продовженні терміну дії ліцензій. Вони обґрунтовували свої дії наявністю у підприємства податкового боргу, навіть після того, як відповідні положення п. 15 Порядку надання спеціальних дозволів були визнані протиправними та скасовані судом. Крім того, на початку липня Кабмін дозволив продовжувати на рік спецдозволу для газодобувних компаній-боржників по сплаті ренти

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка компанії у загальнодержавній видобутку нафти з газовим конденсатом в 2016 році склала 68%, частка у загальному видобутку газу – 6,6%. Бурові управління "Укрнафти" мають 46 бурових установок, 1946 нафтових і 172 газових свердловин. Також компанія володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України".