У Київській області в результаті аварії на ТЕЦ витекла сірчана кислота

У Білій Церкві Київської області в результаті аварії на теплоелектроцентралі стався витік 1 т сірчаної кислоти, після чого були проведені роботи по знезараженню, а тому загрози життю і здоров'ю людей немає.

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Про це повідомив міський голова Геннадій Дикий на своїй сторінці в Facebook.

"На підприємстві ТЕЦ в результаті аварії на одному з резервуарів сталася розгерметизація в обсяг бетонної обвалування. В результаті витекло близько 1 т сірчаної кислоти. Силами аварійної ланки підприємства ТЕЦ була усунена витік і проведені роботи по знешкодженню даної речовини. Постраждалих немає. Загрози життю і здоров'ю людей немає", - написав мер.

За його словами, стан повітря в районі ТЕЦ проходить моніторинг, а перевищень по сірковмісних і хлорвмісних речовин в районі аварії не виявлено.