Ціна WTI вперше з травня піднялася вище $50

Світові ціни на нафту зростають у понеділок вранці; нафта марки WTI вперше з 30 травня піднялася вище за психологічну позначку в 50 доларів за барель, повідомляє Прайм.

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"Станом на 06:06 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,36% - до 52,41 долара за барель, в п'ятницю вона вперше з 30 травня піднялася вище позначки 52 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,34% - до 49,88 долара за барель. Раніше в ході торгів вона досягала позначки 50,02 долара", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що технічний комітет експертів країн ОПЕК+ 7-8 серпня проведе в Абу-Дабі зустрічі з деякими учасниками угоди про скорочення видобутку нафти з метою обговорити виконання ними своїх зобов'язань по угоді.

"ОПЕК і низка країн, не входять до організації (ОПЕК+) домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року", - нагадує видання.

Міністерський моніторинговий комітет і технічний комітет експертів ОПЕК+ були створені для контролю за дотриманням угоди і вироблення рекомендацій по корегуванню його умов. У них входять представники Саудівської Аравії, Венесуели, Кувейту, Алжиру, Оману і РФ.

Трейдери також продовжують відігравати дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) про зростання числа бурових у США (за підсумками що завершився 28 липня робочого тижня) на 8 штук, або на 0,8%, до 958 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 495 штук, або в 2,1 рази. Кількість нафтових бурових установок зросла на 2 штуки, або на 0,3%, до 766 одиниць. Кількість газодобувних установок збільшилася за тиждень на 6 штук, або на 3,2%, до 192.