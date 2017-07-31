Міненерговугілля прогнозує у серпні зростання атомної генерації в енергетиці

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує у серпні порівняно з раніше затвердженим прогнозом скорочення виробництва електроенергії на ТЕС і ТЕЦ на 0,8% - до 5,682 млн кВт-год, а також зростання частки атомної генерації на 1,1% - до 5,676 млн кВт-год.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті відомства Прогнозному балансі виробництва електроенергії на серпень цього року.

Згідно з документом, також зросте частка поновлюваних джерел за рахунок сонячних електростанцій, виробництво електроенергії якими прогнозується на рівні 85 млн кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, за перше півріччя 2017 року частка атомної генерації в загальному балансі виробництва електроенергії становить 58,2%, теплової – 32,2%, виробництва гідроелектростанціями (ГЕС та ГАЕС) – 7,6% та альтернативної – лише 1,1%.