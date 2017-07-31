У Кабміні ще не знають, як стимулюючі тарифи для обленерго вплинуть на ціну електроенергії

Уряд вивчить вплив нової методики визначення вартості послуг компаній - постачальників електроенергії (обленерго) із застосуванням стимулюючого тарифу на вартість електроенергії для кінцевого споживача. Як повідомляє прес-служба уряду, про це заявив виконавчий директор Офісу реформ при Кабінеті міністрів України Антон Ященко.

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«Уряд ініціюватиме додаткову обробку постанов НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг - УНІАН) про стимулююче регулювання і проаналізує можливі наслідки його впровадження на практиці, зокрема, впливу нової системи регулювання на кінцеві тарифи споживачів електричної енергії», - зазначається в повідомленні.

Також Ященко сказав, що уряд оцінить розмір ставки норми доходу, яку Нацкомісія планує закласти в нових тарифах для покриття вартості старих і нових активів обленерго.

Згідно з повідомленням, постанова НКРЕКП, яка впроваджує нову методику тарифоутворення, передбачає єдину ставку дохідності (яку в подальшому буде закладено в тариф на послуги обленерго і ціну електроенергії для кінцевих споживачів) у розмірі 12,5% річних на стару базу активів обленерго (створену на дату переходу до стимулюючого регулювання) і нову базу активів (створену після переходу на стимулююче регулювання). При цьому було збільшено ставку за старою базою активів з 5% до 12,5% і зменшено для нової бази - з 14,79% до 12,5%.

«Впровадження стимулюючого регулювання є важливою передумовою успішної приватизації обленерго. Також це сприятиме залученню інвестицій у галузь для оновлення зношеної інфраструктури електропередавальних організацій, поліпшення надійності і якості послуг з електропостачання», - додав Ященко.

У прес-службі Кабміну також повідомили, що Нацкомісія, приймаючи рішення про запровадження стимулюючого тарифоутворення, не проводила консультацій з урядом.

«Уряд України поділяє думку про необхідність енергомодернізації обленерго і залучення інвестицій у розвиток електричних мереж, але це в жодному разі не повинно робитися за рахунок українців у вигляді збільшених тарифів на електроенергію», - заявили в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня минулого року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що комісія планує з жовтня 2016 року перевести на стимулююче тарифоутворення до 8 обленерго. Наприкінці вересня 2016 року голова Нацкомісії запропонував при переході до нової методики формування тарифів для обленерго запровадити ставку дохідності на старі і нові активи цих компаній на рівні 19%. Однак експерти визнали такий рівень дуже високим.

27 липня цього року Вовк повідомив, що НКРЕКП завершила формування законодавчої бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго. Згідно з позицією Нацкомісії, перехід на стимулююче тарифоутворення дасть змогу залучити інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність і якість послуг, а в подальшому і знизити тарифи.

Нову методику тарифоутворення розкритикував керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій, який зазначив, що норма доходу (12,5% річних) на нову базу активів не дає можливості залучити кредитні кошти для купівлі нового обладнання, оскільки ставка за кредитами становить 19% річних. Також експерт визнав занадто високою норму доходу в розмірі 12,5% річних на старі активи.

На думку експерта у сфері енергетики Андрія Геруса, для покриття вартості послуг обленерго за новими тарифами потрібно буде знайти на ринку електроенергії додаткові 30 млрд грн на рік.

Довідка УНІАН. Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергію, теплову енергію та ін.), і стимулювання ефективності витрат розподільних (постачальних) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки дохідності), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат енергоносія в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, складатиметься з операційних витрат компанії, амортизації і ставки дохідності на старі або нові активи.