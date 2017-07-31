Стимулюючі тарифи для обленерго не мають вплинути на вартість світла для населення - Гройсман

Впровадження стимулюючого інвестиції і скорочення втрат в електромережах тарифоутворення для обленерго (RAB-тарифи) не повинно вплинути на вартість електроенергії для населення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

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"Наш уряд поділяє думку про необхідність енергомодернізації обленерго і залучення інвестицій у розвиток електричних мереж, однак це не має робитися за рахунок українців. Наша позиція проста: впровадження RAB-тарифів не повинно відбитися на рахунках споживачів", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), є незалежним регулятором, проте всі нововведення повинні попередньо обговорюватися з чиновниками, громадськістю та учасниками ринку. Тому нормативну базу, напрацьовану НКРЕКП, потрібно ретельно вивчити і при необхідності допрацьовувати.

Пізніше Гройсман повідомив, що уряд не брав участі в обговоренні рішення і не підтримає його без широкого обговорення.

«Я хочу знову уточнити позицію щодо RAB-тарифів. Уряд не брав участі в обговоренні цього рішення. Я вважаю, що без широкого обговорення з громадськістю та експертами ми не можемо підтримувати будь-які подібні постанови», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий директор Офісу реформ при Кабінеті міністрів України Антон Ященко заявив, що уряд має намір вивчити вплив нової методики визначення вартості послуг обленерго із застосуванням стимулюючого тарифу на вартість електроенергії для кінцевого споживача.

Наприкінці червня минулого року глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що комісія планує з жовтня 2016 року перевести на стимулююче тарифоутворення до 8 обленерго.

В кінці вересня 2016 року голова НКРЕКП запропонував при переході до нової методики формування тарифів для обленерго ввести ставку прибутковості на старі і нові активи цих компаній на рівні 19%. Разом з тим, експерти визнали такий рівень дуже високим.

27 липня Вовк повідомив, що НКРЕКП завершила формування законодавчої бази для впровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго. При цьому глава регулятора не навів конкретних даних про нової методології тарифоутворення та її вплив на тариф для обленерго і можливу додаткове фінансове навантаження на кінцевого споживача.

Згідно позиції Нацкомісії, перехід на стимулююче тарифоутворення дозволить залучити інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність і якість послуг, а в подальшому і знизити тарифи.

Довідка УНІАН. Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід буде враховувати обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення і окупаються витрати на виробництво послуг.

Стимулююче регулювання – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та інші), і стимулювання ефективності витрат розподільчих (постачають) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат газу в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.