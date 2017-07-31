"Центренерго" купуватиме американське вугілля

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго» уклала з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник компанії «Центренерго» Олег Коземко під час презентації цього контракту в посольстві США в Києві.

«У штаті Пенсільванія ми відвідали п‘ять великих вуглевидобувних підприємств. Ми провели переговори з цими підприємствами. І найкраща пропозиція було отримано від Xcoal ... Контракт підписано на поставку 700 тисяч тонн вугілля до кінця цього року», - сказав Коземко.

За його словами, перші 85 тисяч тонн мають прибути в порт «Южний» (Одеська область) на початку вересня цього року. «Наприкінці вересня прибудуть наступні 125 тисяч тонн. Ми очікуємо прибуття 1-2 суден щомісяця», - сказав він. Відповідаючи на запитання про ціну палива, керівник «Центренерго» зазначив, що вартість кожної поставки відрізнятиметься одна від одної, додавши, що ціна вугілля першої поставки становить 113 доларів за тонну. «Все вугілля піде на Трипільську ТЕС», - сказав Коземко.

Представник американської компанії Xcoal Ерні Трешер зазначив, що його компанія є найбільшим експортером вугілля із США. «Це перший випадок, коли енергетичне вугілля надходитиме із США в Україну», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати це вугілля з ПАР. Наприклад, в 2016 році поставки вугілля антрацитної групи з ПАР здійснювала приватна компанія ДТЕК і державна «Центренерго».

На початку лютого міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що українські компанії ведуть переговори з іноземними партнерами про імпорт 1 млн тонн антрациту із США.

На початку червня представники «Центренерго» повідомили про плани відвідати США для ведення переговорів про закупівлю 700 тисяч тонн антрациту для роботи ТЕС компанії в опалювальному сезоні 2017-2018 років. До переговорів з американською стороною «Центренерго» скасувало результати тендера, за якими компанія планувала купити вугілля у маловідомого грузинського постачальника Saqnakhshiri GIG Group.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 Мвт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі.

Станом на 14 жовтня 2016 року у складах компанії було нагромаджено 570 тис. тонн вугілля для проходження опалювального періоду 2016-2017 років. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, «Центренерго» для виробництва електроенергії в 2016 році використало 4,7 млн тонн вугілля, з яких 2,2 млн тонн становили дефіцитні марки «А» (антрацит) і «Т» (пісне).