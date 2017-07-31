Кабмін vs "Нафтогаз": хто платитиме за постачання газу населенню

Високий рівень прибутку національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» унеможливлює виплату будь-якої компенсації на адресу цієї компанії за поставки природного газу для потреб населення через регіональні збутові компанії (облгаззбут) за спеціальною, встановленою урядом ціною.

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Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на коментар профільного віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона щодо ухвали суду, яка зобов'язала уряд розробити порядок і знайти джерела виплати компенсації для «Нафтогазу».

«Чистий прибуток «Нафтогазу України» в 2016 році становив плюс 22,5 млрд грн, що порівняно з попереднім роком в рази більше (мінус 36,3 млрд грн у 2015 році). Такі доходи свідчать, що економічно обґрунтованих витрат компанія не несе, особливо з огляду на те, що в структурі поставок газу - 95% палива «Нафтогаз» постачає населенню за так званою спеціальною ціною. То про яку додаткову компенсацію може йтися при таких доходах?! »- сказав Кістіон.

Також у прес-службі уточнили, що відповідно до закону України «Про ринок газу» суб'єкт ринку, на якого було накладено спецзобов’язання, має право на отримання компенсації тільки економічно обґрунтованих витрат і при урахуванні допустимого рівня прибутку.

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«На етапі реформування української економіки, результатом якого має стати зростання доходів українських громадян, накладення на «Нафтогаз» спеціальних обов'язків є виправданим кроком уряду. А компенсація за такого рівня прибутку просто неможлива», - сказав Кістіон, додавши, що головним завданням «Нафтогазу» є забезпечення суспільних інтересів на ринку природного газу та захисту прав споживачів, а не отримання надприбутків.

Крім того, джерело в уряді, відповідаючи на запитання УНІАН про те, чи планується оскаржити згадану ухвалу суду, зазначив, що Кабмін подаватиме апеляцію.

«У разі виникнення економічно обґрунтованих затрат, урядом України буде розроблено порядок визначення компенсації. Але сьогодні «Нафтогаз» надприбутковий», - додало джерело.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін продовжив дію спецзобов‘язань для «Нафтогазу» з продажу палива через облгаззбут і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 4849 грн за тис. куб. м (без урахування податків і плати за доставку палива).

У середині липня голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив, що облгаззбут заборгували за отриманий за спецзобов‘язаннями газ 30 млрд грн.

Також у держхолдингу відзначали, що облгаззбути не створюють в ланцюжку продажу газу реальної доданої вартості і не несуть цінових ризиків, разом з тим «Нафтогаз» зобов'язаний продавати їм паливо. При цьому держкомпанія позбавлена права самостійно постачати газ населенню безпосередньо, створювати, таким чином, конкуренцію на роздрібному ринку газу.

19 липня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов «Нафтогазу» до Кабінету міністрів і зобов'язав уряд визначити порядок і джерела компенсації, яку повинен отримувати «Нафтогаз», виконуючи накладені на нього спецзобов‘язання щодо поставок газу для потреб населення. Коментуючи дане рішення, у держхолдингу зазначили, що визначення для «Нафтогазу» компенсацій наблизить створення ринку «блакитного» палива для населення.

Довідка УНІАН. Понад 70% українських облгазів і збутових компаній належать структурам бізнесмена Дмитра Фірташа.

«Нафтогаз України» є оптовим покупцем імпортного газу, а також купує газ у своєї дочірньої структури - найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування». Держхолдинг реалізує газ як для потреб населення, так на вільному ринку - для промислових споживачів.