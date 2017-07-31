На український ринок заходить ще один міжнародний газовий трейдер

Компанія Petroforce (Швейцарія), що спеціалізується на торгівлі нафтою і нафтопродуктами, заснувала в Україні дочірню компанію і подала заявку на отримання ліцензії на торгівлю природним газом.

Читайте такожМіжнародний трейдер Trafigura у 8 разів збільшив поставки газу до України

Про це йдеться у проекті рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) до засідання 3 серпня, передає OilNews.

Дочірня компанія швейцарського нафтотрейдера - ТОВ «Петрофорс Україна» було засновано в Києві 19 липня 2017 року зі статутним капіталом 10 тис. грн. 100% власником компанії є швейцарська Petroforce Trading and Shipping S. A. Керівником української дочки є Володимир Кучманський.

Згідно з реєстром Мін'юсту, ТОВ «Петрофорс Україна» має право на торгівлю, виробництво газу, а також гуртову торгівлю іншими видами палива. Компанія вже розмістила інформацію про себе на українській мові на власному веб-сайті.

Нагадаємо, раніше свої представництва в Україні відкрили міжнародні трейдери Trafigura, MET Holding, DufEnergy, AOT Energy.

Довідка. Тейдер Petroforce заснований в 2012 році і спеціалізується на торгівлі сирою нафтою, мазутом, бензинами, реактивним паливом.