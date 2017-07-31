На Житомирщині у Романівському районі ввели в експлуатацію нову газову мережу – ОДА

На Житомирщині у селі Велика Козара Романівського району ввели в експлуатацію нову газову мережу: 4 будинки уже газифіковані, а до 60 осель побудовані дворові вводи.

Про УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, участь у символічному запалюванні газу взяв голова Романівської райдержадміністрації Олексій Капінус.

«У Великій Козарі всього 129 дворів, і більше половини з них виявили бажання мати у своїх домівках газ. Це значить, що природний газ залишається необхідністю для людей, які проживають в селі. Адже, незважаючи на підвищення ціни, газ на сьогодні є найзручнішим видом палива, особливо для людей похилого віку. Сподіваємося, що найближчим часом до переліку газифікованих сіл долучаться і інші села Романівського району», – зазначив Капінус, вітаючи жителів села.

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Керівники району разом із сельчанами запалили факел газопроводу, а священик освятив його.

Нагадаємо, підготовчі роботи з газифікації села Велика Козара розпочалися ще у 2004 році. Розподільчий поліетиленовий газопровід середнього тиску побудовано за кошти сільського кооперативу села Велика Козара Великокозарської сільської ради, його вартість – 472,5 тис. грн.

Окрім цього, підвідний поліетиленовий газопровід середнього тиску побудований за кошти державного бюджету, вартість – 412,2 тис. грн.